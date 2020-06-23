до
Парад победы
  • USD
    69.4835
  • EUR
    77.8285
  • IMOEX
    2783.81
  • RTSI
    1274.23
  • DJA
    8332.6
  • NASDAQ
    10056.47
  • BRENT
    43.79
  • ГАЗПРОМ
    195.62
  • Газпрнефть
    354.95
  • Роснефть
    375.6
  • АЛРОСА
    64.22
  • Сбербанк
    208.21
23 июня 202013:45

Автовладельцев предупредили о резком росте числа угонов

Фото: Olav Tvedt / Unsplash

Карантинные ограничения в стране сократили количество угонов, но в ближайшее время эксперты ожидают рост хищений автомобилей.

По данным страховой компании "Согласие", число угонов в период самоизоляции в апреле-мае упало по сравнению с февралем-мартом в два раза. В топ-5 самых угоняемых машин в апреле-мае, по статистике "Согласия", вошли: Lexus LX, Jaguar XE, Toyota Camry, Kia Optima и Land Rover Discovery.

Украденные автомобили сложнее угонять, когда автовладельцы все время были дома во время самоизоляции, а в некоторых городах был пропускной режим. Упал и спрос на машины, меньше покупали и запчасти, на которые разбирают автомобили.

По данным аналитиков "АльфаСтрахование", в мае количество угонов автомобилей в России продолжило снижаться — на 17% по сравнению с апрелем.

Самыми популярными у угонщиков автомобилями по версии "АльфаСтрахование", в апреле стали Toyota Camry и Kia Ceed, далее — Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio. В большинстве случаев автомобили были угнаны с парковок жилых домов.

Лидером по угонам в мае стал Санкт-Петербург, где не вводились серьезные ограничения на передвижение по городу. На долю Северной столицы пришлось 50% заявлений об угонах. На втором месте — Москва (40% угонов) и на третьем – Красноярск (10% угонов).

"По мере снятия ограничительных мер и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов будет расти, — прогнозирует  Александр Харагезов, — директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование". — Пик роста может прийтись на конец лета – сентябрь, когда показатели могут быстро вернуться на уровень докарантинного периода".

В страховой компании "Согласие" прогнозируют возврат количества угонов до докризисного уровня к началу июля.

"Частота угонов будет повышаться постепенно и к концу июня вернется к показателю до самоизоляции. По итогам 2020 года общее число угонов будет меньше, чем в 2019 году, из-за двукратного сокращения их количества в апреле-мае", – прогнозирует Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие".

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, подсчитал ранее комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Если оценивать только рынок легковых автомобилей без коммерческих, то согласно данным аналитического агентства "Автостат", в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России снизился на 47,6% по сравнению с маем 2019 года. Массовый сегмент при этом снизился на 48,3% — продано 55 151 машин, а премиальный упал на 41,6%. Большинство брендов из Топ-25 потеряли около трети продаж. В "плюс" вышли только четыре марки – Ravon (рост в 40 раз), Changan (+141%), Isuzu (+83,3%) и Haval (+5,3%).

Больше остальных продажи упали у Subaru (свыше 70% от мая 2019 года), Peugeot (-74,2%), а максимальное падение отмечено у американского Ford (-98,3%).

Сейчас

14:14

В России планируют увеличить пенсии по старости

14:13

В 62 года скончался экс-сенатор Евгений Тарло

13:55

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

13:28

У Майкла Калви обнаружили рак

12:40

После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам России

12:31

Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

11:37

Пол Уилан не будет обжаловать приговор

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

35 минут назад
После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

1 час назад
Адвокат объяснил, почему Ефремов - не хронический алкоголик

Адвокат объяснил, почему Ефремов - не хронический алкоголик

1 час назад
Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

11 минут назад

Трансляции

15:00

Обращение Президента РФ

Завтра, 24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
Все трансляции
В 62 года скоропостижно скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

В 62 года скоропостижно скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

11 минут назад
Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

28 минут назад
Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

1 час назад
Военные врачи вакцинировали от коронавируса вторую группу добровольцев

Военные врачи вакцинировали от коронавируса вторую группу добровольцев

1 час назад
Открывшего огонь по людям в лодке экс-депутата взяли под стражу

Открывшего огонь по людям в лодке экс-депутата взяли под стражу

59 минут назад
Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

1 час назад
Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

2 часа назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

3 часа назад
Досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало более 67 тысяч человек

Досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало более 67 тысяч человек

2 часа назад
С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

3 часа назад
Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

3 часа назад
Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

22.06.2020 10:39
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

Названы устройства Apple, несовместимые с новыми ОС

17 минут назад
Вблизи Стоунхенджа найден неолитический памятник невероятных размеров

Вблизи Стоунхенджа найден неолитический памятник невероятных размеров

29 минут назад
Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

56 минут назад
Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

2 часа назад
Олег Матыцин: недопуск россиян на Олимпиаду станет для них трагедией

Олег Матыцин: недопуск россиян на Олимпиаду станет для них трагедией

2 часа назад
Старенькая калининградка четыре года кричит из окна и пугает соседей

Старенькая калининградка четыре года кричит из окна и пугает соседей

2 часа назад
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

2 часа назад
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

3 часа назад
Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

3 часа назад
Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

3 часа назад
Столичная навигация открылась парадом теплоходов

Столичная навигация открылась парадом теплоходов

3 часа назад
Расшифрован код восприятия запахов мозгом

Расшифрован код восприятия запахов мозгом

3 часа назад
Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

3 часа назад
Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

3 часа назад
Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

4 часа назад
На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

5 часов назад
Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

5 часов назад
Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

5 часов назад
"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

6 часов назад
В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

6 часов назад
Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

8 часов назад
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

9 часов назад
Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

10 часов назад
Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

11 часов назад
На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

12 часов назад
Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

12 часов назад
Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

13 часов назад
Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку