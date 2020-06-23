Автовладельцев предупредили о резком росте числа угонов

Карантинные ограничения в стране сократили количество угонов, но в ближайшее время эксперты ожидают рост хищений автомобилей.

По данным страховой компании "Согласие", число угонов в период самоизоляции в апреле-мае упало по сравнению с февралем-мартом в два раза. В топ-5 самых угоняемых машин в апреле-мае, по статистике "Согласия", вошли: Lexus LX, Jaguar XE, Toyota Camry, Kia Optima и Land Rover Discovery.

Украденные автомобили сложнее угонять, когда автовладельцы все время были дома во время самоизоляции, а в некоторых городах был пропускной режим. Упал и спрос на машины, меньше покупали и запчасти, на которые разбирают автомобили.

По данным аналитиков "АльфаСтрахование", в мае количество угонов автомобилей в России продолжило снижаться — на 17% по сравнению с апрелем.

Самыми популярными у угонщиков автомобилями по версии "АльфаСтрахование", в апреле стали Toyota Camry и Kia Ceed, далее — Nissan Qashqai, Kia Optima и Kia Rio. В большинстве случаев автомобили были угнаны с парковок жилых домов.

Лидером по угонам в мае стал Санкт-Петербург, где не вводились серьезные ограничения на передвижение по городу. На долю Северной столицы пришлось 50% заявлений об угонах. На втором месте — Москва (40% угонов) и на третьем – Красноярск (10% угонов).

"По мере снятия ограничительных мер и возвращения к привычной жизни, число заявляемых угонов будет расти, — прогнозирует Александр Харагезов, — директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование". — Пик роста может прийтись на конец лета – сентябрь, когда показатели могут быстро вернуться на уровень докарантинного периода".

В страховой компании "Согласие" прогнозируют возврат количества угонов до докризисного уровня к началу июля.

"Частота угонов будет повышаться постепенно и к концу июня вернется к показателю до самоизоляции. По итогам 2020 года общее число угонов будет меньше, чем в 2019 году, из-за двукратного сокращения их количества в апреле-мае", – прогнозирует Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие".

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, подсчитал ранее комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Если оценивать только рынок легковых автомобилей без коммерческих, то согласно данным аналитического агентства "Автостат", в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России снизился на 47,6% по сравнению с маем 2019 года. Массовый сегмент при этом снизился на 48,3% — продано 55 151 машин, а премиальный упал на 41,6%. Большинство брендов из Топ-25 потеряли около трети продаж. В "плюс" вышли только четыре марки – Ravon (рост в 40 раз), Changan (+141%), Isuzu (+83,3%) и Haval (+5,3%).

Больше остальных продажи упали у Subaru (свыше 70% от мая 2019 года), Peugeot (-74,2%), а максимальное падение отмечено у американского Ford (-98,3%).