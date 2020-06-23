до
Парад победы
23 июня 202013:19

Минфин ожидает возвращение расходов в русло бюджетного правила к 2022 году

Global Look Press

Правительство РФ намерено постепенно сократить расходы, увеличенные во время пандемии для поддержки экономики и граждан.

Расходы вернутся в русло бюджетного правила к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала". Сейчас размер господдержки для экономики и населения значительно превышает предельный уровень расходов, установленный законом о бюджете.

Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета. Большая часть мер поддержки отменяется уже с 1 июля.

"Мы открыли все "шлюзы" на фискальной стороне за последние пару месяцев, чтобы поддержать экономику и людей, которые не смогли обеспечивать себя из-за короновируса, — заявил Моисеев. — Но все эти меры являются временными. Так называемая проблема 1 июля стоит перед нами в полный рост, потому что большинство этих мер будет отменено с 1 июля. Мы намерены вернутся к бюджетному правилу к 2022 году".

 Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals устойчиво превышает $40 пока только менее месяца — с 5 июня.

Сейчас

14:14

В России планируют увеличить пенсии по старости

14:13

В 62 года скончался экс-сенатор Евгений Тарло

13:55

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

13:28

У Майкла Калви обнаружили рак

12:40

После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам России

12:31

Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

11:37

Пол Уилан не будет обжаловать приговор

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге

30 минут назад
После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

После 15:00 Путин выступит с обращением к гражданам

1 час назад
Адвокат объяснил, почему Ефремов - не хронический алкоголик

Адвокат объяснил, почему Ефремов - не хронический алкоголик

1 час назад
Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

6 минут назад

Трансляции

15:00

Обращение Президента РФ

Завтра, 24 июня

02:00

Южно-Сахалинск. Парад Победы
03:00

Уссурийск. Парад Победы
03:00

Хабаровск. Парад Победы
Все трансляции
В 62 года скоропостижно скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

В 62 года скоропостижно скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

6 минут назад
Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

Ангелина Вовк рассказала, из-за чего в 33 года пережила клиническую смерть

22 минуты назад
Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

Схиигумен Сергий заявил, что получил сан, несмотря на совершенное преступление

1 час назад
Военные врачи вакцинировали от коронавируса вторую группу добровольцев

Военные врачи вакцинировали от коронавируса вторую группу добровольцев

1 час назад
Открывшего огонь по людям в лодке экс-депутата взяли под стражу

Открывшего огонь по людям в лодке экс-депутата взяли под стражу

53 минуты назад
Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

Экс-президент Киргизии Атамбаев получил 11 лет с конфискацией имущества

1 час назад
Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

Приговор без обжалования: Пол Уилан решил дожидаться обмена

2 часа назад
Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

Индексация, суверенитет и понимание брака: что интересует дозвонившихся на горячую линию

3 часа назад
Досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало более 67 тысяч человек

Досрочно по поправкам в Конституцию проголосовало более 67 тысяч человек

2 часа назад
С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

С хлором, зато без бактерий: Роскачество проверило куриное филе

3 часа назад
Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

Парад Победы, концерт и лучшие фильмы: что телеканал "Россия 1" покажет 24 июня

3 часа назад
Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

Светлана Крючкова: фильмы к юбилею актрисы

22.06.2020 10:39
Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

22.06.2020 08:10
Вблизи Стоунхенджа найден неолитический памятник невероятных размеров

Вблизи Стоунхенджа найден неолитический памятник невероятных размеров

23 минуты назад
Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

50 минут назад
Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

Как подольше оставаться в трезвом уме и здравой памяти

1 час назад
Олег Матыцин: недопуск россиян на Олимпиаду станет для них трагедией

Олег Матыцин: недопуск россиян на Олимпиаду станет для них трагедией

2 часа назад
Старенькая калининградка четыре года кричит из окна и пугает соседей

Старенькая калининградка четыре года кричит из окна и пугает соседей

2 часа назад
Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

Отец из Ленинградской области посадил 10-летнего сына на цепь

2 часа назад
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

2 часа назад
Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

Вдова боксера Дадашева требует денег за смерть мужа

3 часа назад
Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 600 тысячам

3 часа назад
Столичная навигация открылась парадом теплоходов

Столичная навигация открылась парадом теплоходов

3 часа назад
Расшифрован код восприятия запахов мозгом

Расшифрован код восприятия запахов мозгом

3 часа назад
Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

Невозмутимый пес остановил пассажирский поезд на железной дороге в Польше. Видео

3 часа назад
Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

Ограбление коттеджа лидера группы "Ума Турман": что преступники нашли в сейфе

3 часа назад
Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео

4 часа назад
На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

На Центральную Россию вновь обрушатся тропические ливни

5 часов назад
Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

Пьяный москвич набросился с кулаками на прибывших по вызову полицейских

5 часов назад
Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

Новые "записи с Байденом" раскрыли картину зависимости Украины от США

5 часов назад
"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

"Жизни белых важны". Лозунг в небе над стадионом в Манчестере

5 часов назад
В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

В США неугодные памятники летят с постаментов практически ежедневно

6 часов назад
Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

Начинает работу горячая линия по поправкам в Конституцию

8 часов назад
Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

9 часов назад
Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

Американский прибор сломался при замерах в российском отсеке МКС

10 часов назад
Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца года

11 часов назад
На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

12 часов назад
Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

Книга мемуаров Джона Болтона: почему так сильно огорчился Дональд Трамп

12 часов назад
Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

Макрон вторично поставил НАТО диагноз о "смерти мозга"

13 часов назад
Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

Снятие ограничений в Подмосковье, масочный режим и голосование по поправкам: интервью Воробьева

16 часов назад
Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

Apple показала новую ОС для iPhone с виджетами и меню приложений

17 часов назад
Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

Дорога к морю проложена: на какие курорты страны могут отправиться россияне

17 часов назад
Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

Бывший менеджер Google запускает платный поисковик без рекламы

19 часов назад
Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

Кафе, турагентства, фитнес: Собянин рассказал, что откроется в Москве c 23 июня

19 часов назад
Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

Стали известны подробности гибели на Бали блогера-миллионерши Насти Тропицель

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку