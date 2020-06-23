Минфин ожидает возвращение расходов в русло бюджетного правила к 2022 году

Правительство РФ намерено постепенно сократить расходы, увеличенные во время пандемии для поддержки экономики и граждан.

Расходы вернутся в русло бюджетного правила к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодной российской конференции инвесторов "Ренессанс Капитала". Сейчас размер господдержки для экономики и населения значительно превышает предельный уровень расходов, установленный законом о бюджете.

Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета. Большая часть мер поддержки отменяется уже с 1 июля.

"Мы открыли все "шлюзы" на фискальной стороне за последние пару месяцев, чтобы поддержать экономику и людей, которые не смогли обеспечивать себя из-за короновируса, — заявил Моисеев. — Но все эти меры являются временными. Так называемая проблема 1 июля стоит перед нами в полный рост, потому что большинство этих мер будет отменено с 1 июля. Мы намерены вернутся к бюджетному правилу к 2022 году".

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals устойчиво превышает $40 пока только менее месяца — с 5 июня.