Набиуллина: потери экономики РФ от Covid-19 будут меньше, чем в других странах

Российская экономика пострадает от пандемии коронавируса, но потери будут меньше, чем в других странах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что падения ВВП в этом году избежать не удастся, но в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов ситуация была хуже.

Прогноз по снижению ВВП - 4-6%, что является глубоким экономическим спадом. Однако при нынешних обстоятельствах это все же заметно меньшая чувствительность к мировому экономическому кризису, отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, Россию ждет непростой путь восстановления после пандемии, но экономика вернется к устойчивому росту. Полное возвращение российской экономики к докризисным уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года, заявила ранее Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции, которую транслировал ТК "Россия 24".

Второй, третий и четвертый квартал будут самыми сложными, а затем "последует восстановление". Во втором квартале возможно снижение ВВП на 8-10%.

Быстрому возращению российской экономике к докризисному уровню препятствуют слабое восстановление мировой экономики, глобальной торговли, разрыв логистических и производственных цепочек.

ЦБ фиксирует "признаки частичного восстановления экономической активности"​​​ по мере постепенного смягчения ограничительных мер в большинстве регионов, "но потребуется время, чтобы восстановить производственные и логистические цепочки", — пояснила Набиуллина.

Многое остается неопределенным: бизнес может поменять инвестиционные и производственные планы, а население — "потребительские предпочтения". Население может "осторожно относиться к расходам, предпочтет экономить, откладывать крупные или необязательные покупки", — уточнила глава ЦБ.