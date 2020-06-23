Пьяные новосибирцы напали на отряд ГБР с перцовым баллончиком

Пьяные новосибирцы напали на бойцов ГБР. Инцидент произошел сегодня ночью. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу агентства безопасности "Гвардия".



Охранники получили сигнал тревоги из пивного магазина в Новосибирске и отправились на вызов. Прибыв к торговой точке, группа быстрого реагирования заметила пьяных нарушителей. Злоумышленники в этот момент пытались взломать входную дверь. Заметив охрану, они попробовали скрыться, но сотрудники мобильного отряда бросились в погоню. Тогда один из злоумышленников распылил в сторону охранников перцовый баллончик. Однако это их не спасло: нарушителей задержали и передали правоохранителям.