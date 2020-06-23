У Майкла Калви обнаружили рак

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружили рак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката американского бизнесмена Тимофея Гриднева.

О болезни стало известно при рассмотрении жалоб Калви на продление домашнего ареста. Жалобы рассматривались в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Защитник американца попросил суд обратить внимание на состояние Калви и документы, свидетельствующие о наличии у него онкологического заболевания.

Весной этого года Калви перенес операцию на бедре. Об этом он сам рассказал в суде.

"20 марта этого года я был прооперирован в связи с наличием у меня подкожной опухоли правого бедра. К сожалению, она оказалась злокачественной, – цитирует бизнесмена РИА Новости. – Помимо медикаментозного лечения, врачи рекомендовали мне каждый день гулять, проводить время на солнце".

В феврале Мосгорсуд продлил домашний арест Калви и применил такую же меру пресечения к другим фигурантам дела Baring Vostok. Адвокаты пытаются отменить домашний арест Калви или хотя бы добиться, чтобы ему разрешили выходить на улицу. Однако суд отказался смягчить условия его пребывания под арестом.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года на основании обвинений в хищении более 2,5 млрд рублей. Американский бизнесмен отверг обвинения в Басманном суде Москвы, заявив, что сотрудники и акционеры банка "Восточный" написали на него ложный донос, из-за того что являются непосредственными участниками корпоративного конфликта.