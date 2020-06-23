Apple смягчила правила App Store на фоне антимонопольного расследования

Компания Apple объявила о важных изменениях в том, как она впредь будет разрешать споры со сторонними разработчиками. Создатели приложений, которые почему-либо получили отказ в размещении в App Store, смогут в этом случае оспорить применение конкретного правила магазина. Также разработана процедура, позволяющая опротестовать правило как таковое.

Во-вторых, в случае с уже размещенными в App Store приложениями компания обязуется не задерживать публикацию обновлений с исправлениями ошибок для программ, к которым у модераторов App Store возникли претензии.

Об изменениях объявили после скандала вокруг приложения инновационного сервиса электронной почты Hey. Apple отклонила его iOS-приложение из-за того, что разработчик - компания Basecamp - не включила в него возможность купить подписку через App Store, продавая ее при этом только через свой сайт. В Apple указали на то, что для тех, кто подписку не купил, программа обладала нулевой функциональностью.

На аргумент разработчиков о том, что подписок в App Store не продают и многие другие крупные сервисы - тот же Slack или Netflix, в Apple ответили: такое позволено лишь приложениям, ориентированным на корпорации, а также "просмотровщикам" конента. А вот те, чьей аудиторией являются индивидуальные пользователи, а продаваемые услуги предполагают что-то кроме просмотра текста, воспроизведения музыки или видео, обязаны встраивать в приложение возможность купить подписку (и, соответственно, отдавать Apple 30% от полученной через App Store выручки).

На этой неделе конфликт разрешился - Hey добавил в приложение демонстрационную подписку, позволяющую попробовать сервис со случайно сгенерированным адресом в течение 14 дней, а также реализовал поддержку корпоративных аккаунтов. В результате Apple разместила Hey для iOS в App Store, хотя возможности оформить подписку там так и не появилось.

Очевидно, корпорация решила не раздувать скандал по двум причинам - чтобы не омрачать проходящую на этой неделе онлайн-конференцию для разработчиков WWDC, а также чтобы не давать новых козырей в руки властям Евросоюза. Они на прошлой неделе объявили о начале сразу двух антимонопольных расследований против Apple. Одно из них как раз связано с возможным злоупотреблением монопольным положением App Store как единственной площадки для распространения приложений для iPhone и iPad.