Безналичные переводы станут доступны на кассах магазинов

Банк России изучает введение сервиса безналичных переводов через кассы торговых точек, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Через кассы магазинов уже можно снимать наличные, и новая услуга расширит возможности населения.

"Проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4200 точек. Начинали мы всего со 100 точек в начале 2019 года. Мы планируем этот проект расширять и на другие операции: на пополнение карт, переводы, платежи. И вопросы финансовой доступности всегда будут оставаться в центре нашего внимания".

Сейчас доля безналичных в расчетах населения достигла 70%. В малонаселенных местах базовые финансовые услуги предоставляются в почтовых отделениях — в 26 тыс. населенных пунктах и за год их число выросло на 35%, напомнила глава ЦБ.

Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях заработал в 2019 году: до 5 тысячи рублей за одну операцию при условии совершения покупки.

Сбербанк в 2019 году завершал оборудование 3 тысячи магазинов для снятия наличных денег на кассах в 76 регионах России. Более 50% из десяти крупнейших российских банков запустят услугу в 2020 году, а некоторые сделали это уже в 2019 году. Среди них — "Промсвязьбанк", "Открытие", "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "Райффайзенбанк", банк "Ак Барс", "Возрождение".