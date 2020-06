Американский президент Дональд Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники или совершает иные акты вандализма. В США протестующие против расизма сносят "расистские" монументы по всей стране.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всех, кто совершает акты вандализма или разрушает любой монумент, статую или другую федеральную собственность в США", – написал Трамп в Twitter.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent.....