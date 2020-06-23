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23 июня 202014:07 Анатолий Глянцев

Вблизи Стоунхенджа найден неолитический памятник невероятных размеров

Археологи обнаружили в непосредственной близости от Стоунхенджа древнюю структуру, которая оказалась самым масштабным археологическим памятником в Великобритании. Это круг двухкилометрового диаметра, состоящий из десятков огромных ям. Размеры сооружения заставляют археологов пересмотреть свои представления о возможностях сообществ, населявших эти земли 4500 лет назад.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в онлайн-журнале Internet Archaeology.

Стоунхендж — наверное, самое знаменитое сооружение каменного века в мире. Однако он является частью более широкой сети археологических памятников.

Так, в нескольких километрах к северо-востоку от Стоунхенджа находится неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс. Считается, что там жили строители Стоунхенджа. Оно окружено земляным валом. Диаметр этого кольцевого вала составляет несколько сотен метров.

Также в этом районе давно было обнаружено несколько углублений в грунте, но считалось, что они имеют естественное происхождение.

Однако теперь археологи нанесли эти "воронки" на карту. Во-первых, оказалось, что их довольно много: двадцать штук. А самое важное открытие состоит в том, что они образуют часть круга диаметром два километра, в центре которого находится Даррингтон-Уоллс. Едва ли такое расположение могло быть случайным.

Карта, показывающая расположение ям вокруг Даррингтон-Уоллс.
Иллюстрация Vincent Gaffney et al., Internet Archaeology (2020)/DTM Raster/EDINA Digimap Ordnance Survey Service.

Это побудило специалистов исследовать углубления с помощью георадара, магнитометра и других приборов. Выяснилось, что это практически одинаковые "котлованы" диаметром в десять метров и глубиной в пять метров, заполненные нанесёнными осадочными породами. Ямы с вертикальными стенами выглядели как творение человека, а не природы.

Тогда археологи провели раскопки в некоторых из этих углублений. Там они обнаружили кости и обломки кремниевых орудий. После этих находок сомнений не осталось: изученные впечатляющие ямы были вырыты людьми.

"Район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее археологически изученных ландшафтов на Земле, — заявляет первый автор статьи Винсент Гэффни (Vincent Gaffney) из Брэдфордского университета в материале BBC. — Удивительно, что применение новых технологий всё же может привести к открытию [здесь] такой масштабной доисторической структуры".

Радиоуглеродная датировка находок показала, что земляные работы здесь велись 4500 лет назад, во времена строительства Стоунхенджа и Даррингтон-Уоллс.

"Я не могу выразить словами, сколько усилий потребовалось для рытья таких больших ям с помощью инструментов из камня, дерева и кости", — подчёркивает Гэффни в материале издания The Guardian.

Исследование заполняющего ямы грунта показало, что он накапливался очень медленно. Другими словами, строители не засыпали вырытые ими "котлованы", а оставили их открытыми. Постепенно они заполнились естественным образом.

Учёные называют открытую ими двухкилометровую структуру самым масштабным археологическим памятником в Великобритании. Столь масштабное сооружение, несомненно, имело религиозное значение, хотя и трудно сказать наверняка, в чём оно состояло. Возможно, оно отмечало границы священной земли.

Окружность из "шахт" проведена таким образом, чтобы включать в себя ещё одно древнее сооружение — насыпное ограждение в Ларкхилле (Larkhill causewayed enclosure). Оно на полтора тысячелетия старше Стоунхенджа и Даррингтон-Уоллс. Вполне вероятно, что создатели круга из ям считали этот объект священным творением предков или духов. И похоже, что столь впечатляющий диаметр для кольца был выбран именно ради того, чтобы в него попал этот памятник.

Среднее расстояние между соседними ямами составляет 864 метра.
Иллюстрация Vincent Gaffney et al., Internet Archaeology (2020)/DTM Raster/EDINA Digimap Ordnance Survey Service.

Новое открытие заставляет экспертов по-новому взглянуть на возможности людей, населявших эти земли 4500 лет назад.

Во-первых, им оказались по плечу свершения, которые заметно превосходят своими масштабами даже строительство Стоунхенджа. Это означает, что неолитические сообщества были достаточно многочисленными и организованными.

Действительно, строителей огромных культовых сооружений необходимо было как минимум кормить. Между тем неолитическое хозяйство не отличалось продуктивностью. Земледельцы и скотоводы производили лишь чуть-чуть больше того, что съедали сами. Продовольствие для людей, не занятых сельским хозяйством, должно было собираться буквально с миру по нитке. Тем не менее его хватило на целую армию строителей, то есть этот "мир" был достаточно многочисленным.

Кроме того, эта общность была и хорошо политически организованной. Едва ли огромные массы людей сплошь состояли из филантропов, по доброте душевной расстающихся с потом и кровью заработанным продовольствием. Значит, существовали общественные институты, заставляющие их это сделать.

Наконец, масштабы сооружения означают, что люди той эпохи способны были собираться в команды со сложной организацией труда, год за годом работающие по единому плану. Для этого они как минимум должны были иметь систему счёта, позволяющую оперировать сотнями и тысячами, и иметь представление о геометрии.

Теперь археологи намерены подробно исследовать те воронки, в которых пока не производились раскопки. Правда, около 40% предполагаемого круга занято современными сооружениями.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что главные камни Стоунхенджа могли появиться там без участия людей. Писали мы и о технологических секретах строителей этого удивительного памятника.

Текст: Вести.Наука

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