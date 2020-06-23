В 62 года скоропостижно скончался экс-сенатор и адвокат Евгений Тарло

На 63-м году ушел из жизни экс-сенатор от Тамбовской области и известный адвокат Евгений Тарло. По предварительным сведениям, причиной смерти стал инфаркт.

О скоропостижной смерти Тарло РИА Новости сообщил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев.

"Невозможно поверить, что ушел из жизни такой активный, добрый и очень могучий жизнелюб", — признался Кондратьев.

Он рассказал, что Тарло был профессионалом своего дела — доктором юридических наук, и работал в этой сфере достаточно долго — был и судьей был, и адвокатом, а затем создал свою адвокатскую контору.

Поступил на юридический факультет МГУ Тарло не с первого раза. Тогда, говорит Кондратьев, он ушел служить на флот, отслужил 3 года и затем поступил, куда хотел, добился своей цели.

Помимо юридической практики, разнообразными были и хобби экс-сенатора: он любил готовить, петь, много путешествовал, а главное – всегда был готов прийти на помощь людям в решении их проблем.

В Совете Федерации интересы Тамбовской области Евгений Тарло представлял с 2007-го по 2015 год, затем возглавил фонд "Правовое государство", являлся также вице-президентом Федерального союза адвокатов России.