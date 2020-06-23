В России планируют увеличить пенсии по старости

В России планируется увеличить размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Об этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановые 2022-2023 годы.

В соотвествии в документом размер страховой пенсии по старости в следующем году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля. Размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10 044 рубля, в 2022 году — 10 338 рублей, в 2023 году — 10 697 рублей. Как сообщает ТАСС, прожиточный минимум российского пенсионера в 2021 году может составить 9 498 рублей, в 2022 году — 9 840 рублей, в 2023 году — 10 193 рубля.

По данным Минтруда, в прошлом году размер пенсии по старости вырос на 1,1 тысячи рублей и составил 15,5 тысячи рублей по итогам года.

Обязательная индексация пенсий и выплат будет закреплена в обновленной Конституции России. По словам президента Владимира Путина, повышение выплат надо обязательно зафиксировать в Основном законе, чтобы не было никакой возможности этого не делать.