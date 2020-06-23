Даниил Квят о дружбе в "Формуле-1": для нас соперничество важнее

Российский гонщик формулической команды Alpha Tauri Даниил Квят поделился с журналистами мыслями по поводу отношений с другими спортсменами. Он констатировал, что соперничество на трассе не идет на пользу дружбе, но, тем не менее, назвал нескольких пилотов добрыми товарищами.

"Довольно сложно назвать кого-то из гонщиков в полной мере своим другом, — цитирует россиянина портал Спорт.Ru. – Мы все хотим соперничества, хотимм побеждать, а это не идет на пользу дружбе".

Квят признался, что за время, проведенное в чемпионат мира, он довольно хорошо узнал всех гонщиков: "Во время гоночного уикенда все пилоты настроены достаточно дружелюбно, хотя, конечно, на трассе каждый хочет оказаться лучшим. За пределами трассы я общаюсь с Даниэлем Риккардо, Карлосом Сайнсом, Робертом Кубицей, Валттери Боттасом и Нико Хюлькенбергом".