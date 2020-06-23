Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства намерен, в том числе, рассказать об итогах борьбы с коронавирусом, об экономической ситуации и в целом — о текущем моменте.