Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, он стал уже третьим теннисистом, у которого был обнаружен COVID-19 после турнира Adria Tour, состоявшегося в Задаре.

О положительном тесте на коронавирус стало известно Reuters. Ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у болгарского теннисиста Григора Димитрова и Борны Чорича из Хорватии.

Принимавший участие в турнире россиянин Андрей Рублев также сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.