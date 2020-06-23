Кто из мировых лидеров приедет на Парад Победы

В среду, 24 июня, в Москве пройдет Парад Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, кто именно из лидеров других стран приедет в столицу на торжественное мероприятие.

По словам представителя Кремля, на Парад точно приедут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Молдовы, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорд Додик, сообщает РИА Новости.



Ранее стало известно, что от приезда в Москву отказались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, а также лидер Азербайджана Ильхам Алиев.