В Ленобласти раскрыли аферу с продуктами на 18,5 миллионов рублей

Многомиллионное хищение продуктов раскрыли в Тосненском районе Ленобласти. С продуктового склада исчезли несколько тонн масла, сыра и замороженных ягод.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2019 года две компании по договору доставили продукты на оптовый склад. Однако покупатель за сделку не расплатился, а продукты, тем временем, со склада исчезли. Правоохранительные органы завели уголовное дело, в ходе которого обнаружилось: в качестве покупателей выступили мошенники с поддельными печатями и документами.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" по материалам видеосюжета на канале "Россия 1", ущерб от несостоявшейся сделки составил более 18,5 миллионов рублей. Подозреваемые уже задержаны, им выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следственные органы устанавливают причастных к афере, возможны аналогичные случаи в других регионах.