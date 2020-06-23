Москвичи удвоили траты на салоны красоты и каршеринг

Сектор услуг впервые с начала "коронакризиса" в марте стал драйвером роста восстановления и роста расходов населения, согласно "СберДанным" за последнюю неделю с 15 по 21 июня лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных.

Расходы на услуги выросли не менее чем на 30 миллиардов рублей, и лишь на 30% ниже, чем в этот период в 2019 году. Падение в апреле было намного больше и достигало минус 58%.

Рост трат населения на услуги произошел после снятия ограничений в Москве. Лидером по увеличению оборота стали салоны красоты (массаж, SPA) – траты москвичей в салонах выросли более чем в два раза по сравнению с предшествующей неделей. Но выручка этих компаний пока ниже на 15% по сравнению с прошлым годом.

Лидирует по темпам восстановления и в России в целом, и в Москве сегмент "Аренда автотранспорта". Россияне удвоили траты за неделю из-за возобновления работы каршеринга. В итоге сегмент сократил падение оборота до 57% от докризисного с 80% неделей ранее.

Тем не менее суммарный объем рынков услуг в Москве и области остается на 28,8% ниже уровней 2019 года. К прошлогодним значениям выручки приблизились компании сегмента "Медицинские услуги" и "Объявления и реклама".

В целом с 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги остались примерно на уровнях предшествующей недели: падение сократилось до минус 6,5% по сравнению с прошлым годом. В целом индекс потребительской активности на SberIndex.ru вырос с 73,0 до 73,5 пункта.

Сфера услуг восстанавливается быстрее

Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.

Сфера услуг восстанавливается быстрее из-за большого спроса клиентов, которые во время ограничений не могли воспользоваться привычными услугами. Выручка стоматологических клиник увеличилась за неделю с 72,5% до 91% от докризисной в марте, а салонов красоты ― с 72,3% до 88,3%. Начало курортного сезона привело к росту выручки турагентств за неделю с 39,3% до 63,1%, билетных касс ― с 39,7% до 60,3%. Юридические фирмы увеличили оборот с 48,5% до 78,1% от начала марта, страховые агентства ― с 69,5% до 98,5%.

При этом цены на услуги почти не изменились в мае по сравнению с апрелем. По данным Росстата, цены и тарифы на услуги в мае 2020 года увеличились на 0,5% (в мае 2019 года — на 0,4%), а непродовольственные товары подорожали на 0,3% (в мае 2019 года — на 0,2%). В целом инфляция в мае не превысила 0,3%, включая продовольственную (0,2%) по сравнению с апрелем.

В целом уровень открытости экономики регионов России в июне вырос до 93,8% от докарантинного значения, подсчитало Минэкономразвития. Около 6,2% рабочих мест в России остаются под ограничениями. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.