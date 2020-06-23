"Спартак" выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков

Московский "Спартак" опубликовал на официальном сайте заявление Совета Директоров клуба с обращением к правоохранительным органам по поводу ситуации с задержанием болельщиков.

В пятницу, 19 июня, поклонники "красно-белых" устроили акцию поддержки футболистов своего клуба перед первой игрой после возобновления сезона РПЛ. Инцидент произошел возле "Открытие арены" в Москве – фанаты перекрыли проезжую часть и устроили файер-шоу.

Таким образом, болельщики проводили команду в Тулу на матч с "Арсеналом". После этого ряд фанатов были задержаны полицией. Против них возбуждены дела по статье хулиганство.

"Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны.

Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации", – говорится в заявлении московской команды.

Напомним, в рамках 23-го тура российской премьер-лиги "Спартак" в Туле переиграл местный "Арсенал" со счетом 3:2 и с 31 очком поднялся на шестое место в турнирной таблице, а "оружейники" расположились на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.