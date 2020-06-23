Суд вынес приговор по делу кота-наркокурьера

Новомосковский городской суд поставил точку в деле кота-наркокурьера. Трое подозреваемых, которые использовали животное для переправки наркотиков в колонию, получили сроки.

Уголовное дело связано с заключенным тульской колонии. Он, по версии следствия, наладил поставки наркотиков своим "соратникам" с воли, используя для этого кота, который родился в месте ограничения свободы. Четвероногий периодически покидал территорию через небольшой лаз. Обвинение считает, что знакомый заключенного надел на кота ошейник с тайным кармашком, где и поместил сверток с наркотиком. Третий подозреваемый оказался водителем, который подвез мужчину с котом к воротам колонии.

Но наладить поставки запрещенных веществ в исправительную колонию подельникам не удалось. Их задержали, кот числился в деле, как вещественное доказательство. Следователи собрали обвинительную базу и передали в суд. Однако, передает ГТРК "Тула" со ссылкой на репортаж на телеканале "Россия 1", подсудимые смогли обжаловать приговор.

Прокурор уголовно-судебного отдела ведомства по Тульской области Николай Рытенко отметил: "Вина осужденных доказана. Обстоятельства дела правильно установлены судом первой инстанции. При этом судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления и смягчила наказание осужденным".

Таким образом, они отправятся в места лишения свободы на 14, 12 лет 10 месяцев и 10 с половиной лет.