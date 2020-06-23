Вокруг - коты и крысы, вместо еды - корм: мать и дочь устроили "ад" в доме без удобств

В Нижегородской области журналисты нашли семью, которая на протяжении многих лет проживала в ужасных условиях. Разваливающийся дом, везде грязь, кошки, крысы, их разложившиеся тела. Самое печальное, что такой "ад" на земле жильцы Вачского района устроили себе сами.

На отшельниц обратила внимание программа "Кстати". В центре сюжета — 42-летняя Надежда Бушуева, у которой нет ни паспорта, ни образования — женщина окончила лишь 8 классов. Причиной ее заточения стала мама, которая окружала ее гиперопекой. Раньше это была обычная семья, но в один момент родительница перестала отпускать куда-либо дочь, даже на работу. "Держала дома. Она как дикарка", — рассказала одна из местных жительниц. Кошмар длился на протяжении 26 лет.

Не мылась Бушуева на протяжении 14 лет. Волосы она тоже не причесывала, потому они превратились в сплошной колтун. Сама Надежда осознает суть происходящего. "Хуже кошки моя жизни", — поделилась женщина, поясняя это тем, что даже у животного больше прав, а сама она не существует и словно бы "живой мертвец". Надежда Бушуева при этом боится менять свою участь, ведь она не знает ничего и никого.

В настоящее время мать женщины госпитализирована, поскольку у нее проблемы со здоровьем. Лишь плачевное состояние пенсионерки позволило Надежде Бушуевой впервые за 26 лет покинуть пределы дома.

В управлении соцзащиты Вачского района рассказали РИА Новости, что пытались помочь семье неоднократно, но те отказывались от большинства предложений. Сотрудница ведомства Лариса Михеева рассказала, что поместить женщину в реабилитационный центр нельзя, поскольку та не инвалид и у нее нет психических заболеваний.

В скором времени Бушуевой должны сделать паспорт. Возможно, 42-летняя женщина сможет вернуться к нормальной человеческой жизни.