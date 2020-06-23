Индия просит скорее передать ей российские "Триумфы"

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Переговоры будет вести министр обороны страны Раджнатх Сингх, который приехал в Москву для участия в Параде Победы.

Как сообщат ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, Сингх обсудит с Сергеем Шойгу инцидент в Ладакхе и вопросы укрепления обороноспособности Индии. Уточняется, что контракт между Москвой и Дели был подписан в 2018 году. Его стоимость оценивается в 5 миллиардов долларов. Все ЗРК должны быть поставлены заказчику до конца 2021 года.

Также ранее стало известно, что Индия заинтересована в приобретении 21 многоцелевого истребителя МиГ-29 для замены устаревших МиГ-21. Еще 20 истребителей Су-30МКИ индийские военные могут заказать у совместного предприятия Hindustan Aeronautics.

Напомним, в ночь на 16 июня в районе Ладакх произошло столкновение вооруженных сил Индии и Китая. Первые потеряли убитыми и ранеными почти 100 человек, вторые – около 45.