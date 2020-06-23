"Нас не остановить". UFC показал промо-ролик к турниру, на котором подерутся Ян и Альдо

Пресс-служба UFC опубликовала промо-ролик предстоящего турнира UFC 251, в рамках которого состоятся три титульных поединка, включая бой россиянина Петра Яна с бразильцем Жозе Альдо за пояс в легчайшем весе.

"Все паникуют, а мы вместо этого работаем, – заявил глава UFC Дэйна Уайт. – Мы общаемся с врачами и правительством, чтобы обезопасить наш спорт и продолжить устраивать турниры".

Турнир UFC 251 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В главном бою встретятся Камару Усман и Гилберт Бернс, в соглавном – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Также в рамках шоу проведут бой-реванш Джессика Андраде и Роуз Намаюнас.

Стоит отметить, что на турнире также будут представлены первые подробности симулятора смешанных единоборств EA Sports UFC 4.