Найденные в Москве груднички были рождены для китайских пар

Следователи разыскивают родителей найденных в квартире на северо-востоке Москвы пятерых младенцев, возбуждено уголовное дело. По данным источника ТАСС, найденыши были рождены суррогатными матерьми для родителей из Китая, но в Поднебесную они не смогли попасть из-за эпидемиологической ситуации и закрытых границ.

Малышам, как уточнила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, от шести дней до шести месяцев. В квартире на Аргуновской улице за ними присматривали две няни, одна из них — гражданка КНР. По некоторым данным, в помещении были найдены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.

"Малыши находятся в безопасности, их отправляли в больницу, им ничего не угрожает. Внешне они здоровы, но не знаем, что покажут анализы", — сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения младенцев, однако Иванова не уточника, по какой статье.

В середине мая на Украине разгорелся скандал после обнаружения в киевском отеле "Венеция" 46 грудничков, которых родили суррогатные матери. К новым родителям они не смогли попасть из-за коронавирусных ограничений.