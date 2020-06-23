Новые причины, по которым отвергнутый парень мог убить девушку-модель и ее семью

В эфире телеканала "Россия 1" лично знавшие студента Севастьяна Путинцева, который пришел к своей бывшей возлюбленной и убил ее, маленького племянника и мать девушки, а затем покончил с собой, рассказывают о его психологических особенностях.

С 23-летней моделью Школы Вячеслава Зайцева Елизаветой Хлюпиной они расстались за несколько месяцев до этой трагедии, и Путинцев не мог с этим смириться.

Как рассказал Вадим Митрофанов, знавший лично Елизавету и Севастьяна, после расставания он угрожал покончить с собой, а затем обещал Лизе устроить "незабываемый день рождения".

Это он и исполнил: убил Лизу за два дня до ее 23-го дня рождения.

Вадим рассказывает, что человеком он был аморальным – любил "пошутить" над запретными темами, например, над инвалидами, а однокурсники вуза, где он учился, вспоминают, что Севастьян был "странным" и "глубоко погруженным в тему идеологии фашизма".

Кроме того, стало известно, что Севастьян служил в армии и сменил за это время пять воинских частей, поскольку везде его били.

Подозревали ли родители, что их сын задумал страшную расправу над отвергнувшей его возлюбленной? Что слышал дядя Елизаветы, который в момент, когда убийца начал расстреливать своих жертв, разговаривал с ее матерью по видеосвязи?

О том, что двигало убийцей — комплекс неполноценности или идея "сверхчеловека", и какие обстоятельства предшествовали трагедии?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".