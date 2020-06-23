Пьяный водитель скрывался от полицейских и едва не убил восьмилетнего пассажира

Полицейские из города Волжский опубликовали видео погони за пьяным водителем, окончившейся аварией.

Инцидент произошел в дачном массиве Городищенского района — инспекторы приехали по жалобе местных жителей на нетрезвого водителя, совершающего опасные маневры, нашли нарушителя и пустились за ним в погоню.

Преследование прекратилось, когда машина беглеца, двигаясь на высокой скорости, не вписалась в поворот и попала в аварию. При этом восьмилетний мальчик, находившийся на переднем сидении, вылетел из автомобиля и получил тяжелые травмы.

При задержании водитель, по информации ГТРК "Волгоград", оказал сопротивление полицейским.