Виктюк назвал фантастической ложью обвинения директора театра в изнасиловании

Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.

Ранее ряд изданий сообщил о том, что 21-летняя секретарь Театра Романа Виктюка якобы подала заявление в полицию об изнасиловании. Она сообщила, что пришла на съемную квартиру к Райкову обсудить "деловые вопросы", он пригласил ее за стол и предложил выпить.

После этого, по словам девушки, у нее помутилось сознание, она перестала отдавать отчет происходящему, и в тот момент ее непосредственный начальник "воспользовался ситуацией и взял ее силой", цитирует "СтарХит" слова источника в правоохранительных органах.

Судмедэкспертиза установила, что заявительница действительно подверглась насилию, однако Райков утверждает, что интимная связь с девушкой-секретарем у него не было, а обвинения в изнасиловании назвал "чушью".

"Фантастической ложью" назвал эти обвинения и Роман Виктюк, сообщает РИА Новости.

"Как только людям не стыдно придумывать такие нелепые обвинения", — сказал он.

"Девица, которая была кем-то в театре всего десять дней... Это ее просто кто-то использовал", — предположил худрук театра.

Виктюк также сказал, что работает с Райковвым уже пять лет и знает его как хорошего артиста и директора.