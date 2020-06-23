Знаменитая альпинистка Оксана Стефанишина установила флаг на горе Ачишхо

Отдать дань памяти павшим воинам-освободителям в сражении за Кавказ. Группа спортсменов сегодня установила флаг Сочи на горе Ачишхо, а также ребята водрузили знамя, поднятое в 1945 году военнослужащими Красной Армии на здании рейхстага.

Отметим, что возглавила патриотическую группу знаменитая альпинистка, обладатель женского мирового рекорда по восхождению на Эльбрус Оксана Стефанишина.

Как сообщает "Вести Сочи" в репортаже на телеканале "Россия 1", битва за Кавказ считается одной самых крупных в Великой Отечественной. Именно на перевале Главного Кавказского хребта лежала линия обороны. Поэтому спортсмены поднялись на высоту в 2391 метр над уровнем моря, чтобы почтить память погибших.