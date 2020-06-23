Путин: снижение ключевой ставки ЦБ позволит запустить новые инвестпроекты

Снижение Банком России ключевой ставки даст новые возможности для реализации инвеспроектов, развития ипотечного кредитования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для экономики это новые возможности для запуска инвестиционных и инфраструктурных проектов. Для предпринимателей — кредиты на расширение своего дела. А для граждан — более доступные займы на покупку нового жилья", — добавил президент.

Президент назвал политику ЦБ по снижению ключевой ставки последовательной. Снижение ставки до 4,5% стало историческим минимумом. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

После всплеска цен в марте-апреле инфляция вернулась в прежнее русло, и даже ожидается более быстрое замедление роста цен, чем прогнозировалось. По итогам года инфляция может оказаться ниже 4%, отмечает ЦБ.

Это позволяет снижать ставку более решительно. На предыдущем заседании совета директоров Банка России 24 апреля ключевая ставка была снижена с 6% до 5,5%. На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. До объявления в мире пандемии Банк России 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых.

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%.