РФС оштрафовал ЦСКА за расизм со стороны болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА за поведение болельщиков на матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита".

Как сообщает пресс-служба РФС, "армейцы" оштрафованы на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника.

Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" завершился со счетом 0:4. В составе петербуржцев дубль оформил темнокожий футболист Малком. Когда бразилец отличился во второй раз, с трибуны раздались ухание и крики. Данное поведение было приравнено к проявлению расизма.