Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей.

Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников. Президент уточнил, что эти деньги поступят для пострадавших компаний "тремя равными траншами в июне, июле и августе". "И затем, как мы и говорили, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан", — отметил российский лидер.

"Эта мера востребована" и спрос оказался выше первоначальных расчетов правительства. "Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников", — подчеркнул Путин.

"Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию ещё 100 миллиардов рублей".

Это дополнительная поддержка предприятий сохранит занятость и поможет им быстро выйти из режима ограничений и ускорит "восстановление экономики и занятости", отметил президент РФ.

С 1 июня начала действовать новая кредитная программа для предприятий. Если они смогут сохранить не менее 90% рабочих мест, их кредиты и проценты по ним будут списаны.

"Конечная ставка для получателя кредита будет льготной – 2 процента. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются, – отмечал ранее президент. – Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией".

Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета.

Российский бизнес сохранил 650 миллиардов рублей благодаря господдержке, включая отсрочку по уплате налогов, сообщил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.