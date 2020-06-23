Появилось видео из квартиры, где нашли суррогатных младенцев

СКР возбудил уголовное дело по статье "Торговля людьми" после обнаружения в московской квартире пятерых суррогатных младенцев, которые должны были отправиться к биологическим родителям в Китай. Ведомство представило кадры с места.

Первоначально сообщалось, что на кричащих за стеной детей пожаловали соседи, которые не могли достучаться до владельцев квартиры на Аргуновской улице. Однако начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила, что малышей обнаружила медсестра, которая пришла проведать только выписанного из роддома грудничка, она же обратилась в полицию.

Малышей отправили в больницу, присматривавших за ними женщин доставили в отделение. В полиции подтвердили информацию, что груднички, чей возраст варьируется от шести дней до шести месяцев, рождены от суррогатных матерей. Судя по обнаруженным в квартире документам на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО, их планировали каким-то образом переправить в Поднебесную после открытия границ.

В настоящее время следователи устанавливают матерей оставленных детей, а также организаторов бизнеса. Последним за торговлю людьми грозит вплоть до 10 лет в колонии.