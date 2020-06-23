Уменьшить в 6 раз: в российской IT-отрасли будет самая низкая налоговая ставка в мире

Президент России Владимир Путин предложил почти вдвое снизить ставку страховых взносов в высокотехнологичной отрасли, а налог на прибыль — уменьшить почти в 6 раз. Эти налоговые льготы для IT-компаний, по его словам, должны быть предоставлены бессрочно. Обращение главы государства к россиянам транслирует телеканал "Россия 24".

"Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, — сказал Путин. — А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний".

По предложению Путина, страховые взносы для организаций в IT-сфере должны быть снижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. По мнению президента, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

"Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года, — напомнил Путин. — Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно".

Аналогичным образом президент РФ предложил поступить со ставкой налога на прибыль. "Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%", — заявил он.

Вместе с этим Путин поручил правительству проработать другие меры поддержки. "Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер, — добавил он. — Мы также должны быть здесь конкурентоспособными".