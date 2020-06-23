Ночной поход по горам туриста завершился на дне пещеры

Гулял до упаду. Турист, путешествующий в горах Южного Урала, провалился в пещеру и не смог выбраться. На помощь пришли спасатели.

Происшествие случилось в ночь на 21 июня близ Кыштыма. В два часа 45 минут на пульт дежурного спасательной службы поступил звонок от пострадавшего. Он объяснил, что отправился путешествовать в горы. Силы позволяли, поэтому решил продолжить путь и ночью. Однако не заметил в горной породе колодец, провалился, а оттуда попал в пещеру. Самостоятельно выбраться у него не получилось, пришлось звонить в службу МЧС.

Прибывшие спасатели из Кыштымского отряда извлекли 27-летнего молодого человека не без помощи альпинистского снаряжения. К счастью, обошлось без значительных травм, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал", которая выходит в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Спасатели на месте оказали помощь пострадавшему.