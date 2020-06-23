В день парада пассажирские катера в Севастополе будут курсировать всю ночь

Пассажирские катера в Севастопольской бухте будут ходить всю ночь в день парада, 24 июня. Уехать на Северную сторону Севастополя во время праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, возможно из Арт-бухты.

Завтра морской транспорт заработает с 5 часов утра и будет курсировать до последнего вечернего мероприятия, сообщает "Вести Севастополь" со ссылкой на пресс-службу Севморпорта.

Кроме того, артиллерийский салют и фейерверк по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Севастополе переносится на 23:00. Как информирует телеканал "Россия 1", за 10 минут до салюта включатся световые прожекторы на речных и морских военных и торговых портах страны, а также на всех предприятиях зажгут лучи Победы. Севастополь присоединится к всероссийской акции в 22 часа 50 минут.

Отметим, что синоптики объявили в Крыму на день Парада Победы штормовое предупреждение. Завтра, 24 июня, парады пройдут в Симферополе и городе-герое Керчь. Глава республики Сергей Аксенов, с учетом прогноза погоды, поручил организовать защиту от стихии для участвующих в мероприятии ветеранов. Кроме того, каждого ветерана доставят к месту проведения парада индивидуально на дезинфицированном транспорте с водителем, прошедшим тест на коронавирус.