Арестованный автолихач Игорь Ишаев госпитализирован из спецприемника

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева госпиталазирован из спецприемника, где отбывал наказание за ДТП. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

19 июня Игорь Ишаев пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую помощь. Врачи отвезли арестованного в одну из московских клиник.

Представитель ОНК Алексей Мельников рассказал "Интерфакс", что состояние Ишаева не связано с аварией, в которую он попал. После выписки внук экс-губернатора Хабаровского края будет возвращен в спецприемник. Срок, проведенный в больнице, не будет засчитан в срок отбытия административного наказания.



Мировой суд Москвы отправил Игоря Ишаева на 12 суток под административный арест 18 июня. Он обвиняется в управлении автомобилем в пьяном состоянии, кроме того, у него не было прав.

ДТП с участием Ишаева произошло 17 июня. Внук бывшего чиновника на своем Porsche Panamera при развороте столкнулся с двумя автомобилями. Пострадавших в результате аварии нет.