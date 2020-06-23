Прокуратура проверит случаи травмирования собак в самолетах "Аэрофлота"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась ситуацией с травмированием собаки в самолете. Ранее дочь пассажирки, летевшей бортом "Аэрофлота" из Москвы в Симферополь, пожаловалась, что по окончании полета ее мать получила клетку с окровавленным питомцем. Женщины полагают, что пес получил травмы при перевозке в багажном отделении.

После соответствующих сообщений в СМИ прокуратура начала проверку. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства. Не исключено, что речь идет о нарушении авиакомпанией условий перевозки животных.

На травмы, полученные питомцем, пожаловалась пользовательница Instagram Кристина Ильичева. По ее словам, в аэропорту Симферополя ее матери выдали переноску с собакой, перепачканную кровью и грязью. На морде у собаки породы сиба-ину тоже была кровь: у пса оказались повреждены десны и зубы.

"Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна, – написала Кристина. – При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании".

В итоге владелица собаки написала заявление в полицию и жалобу в авиакомпанию. Собака, по словам Кристины, испытала стресс, кроме того, ей потребовалась помощь ветеринара.

"Животные не должны страдать от человеческой халатности, – подчеркнула девушка. – Мы платим за перевозку животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы".

В авиакомпании прокомментировали эту ситуацию. Там отметили, что клетка с животным была размещена в багажном отсеке по всем правилам. Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин подчеркнул, что нарушений при перевозке собаки выявлено не было.

"Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы. Затем она была доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась", – цитирует Демина ТАСС.

Демин добавил, что подобные инциденты иногда случаются: собака из-за волнения пытается выбраться из клетки и травмирует челюсть. Он отметил, что авиаперелеты – это всегда стресс для животных.

Тем не менее, прокуратура проверит эту ситуацию, а кроме нее – случай с таксой, которая в полете бортом "Аэрофлота" повредила глаз. Этот инцидент произошел в самолете, летевшем из Петропавловска-Камчатского в Москву. Хозяйка таксы считает, что ее питомец получил сильный удар. Женщина также направила претензию в "Аэрофлот".