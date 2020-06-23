Российская футболистка Надежда Карпова покинула "Севилью"

Пресс-служба испанской "Севильи" объявила о том, что в связи с истечением контракта клуб покинула российская футболистка Надежда Карпова, которая защищала цвета "красно-белых" с 2019 года.

Карпова в составе "Севильи" приняла участие в 20 матчах и стала автором шести забитых мячей. Ранее 25-летняя нападающая выступала за "Зоркий", "Чертаново" и "Валенсию". Также на ее счету 24 игры и шесть голов за сборную России.