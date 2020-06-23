Главное – благополучие граждан: Путин озвучил новые меры поддержки

В июле граждане России получат еще одну единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка младше 16 лет. Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до середины сентября, а подоходный налог для тех, кто получает более 5 миллионов рублей в год, повысят с 13 до 15 процентов, чтобы направить дополнительные средства на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Это лишь часть инициатив, с которыми выступил 23 июня Владимир Путин. Президент обратился к россиянам, чтобы подвести итоги непростого периода борьбы с пандемией коронавируса. И сделал целый ряд важных, можно даже сказать, фундаментальных предложений, касающихся практически каждого.

Россия столкнулась с вызовом, каких раньше еще не бывало, но совместными слаженными усилиями смогла победить. И в этом, по мнению Владимира Путина, заслуга и государства в целом, и каждого гражданина в отдельности.

"У нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь, если потребуется, все соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров – так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах, – сказал Путин. – Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Наши рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий, в разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты. И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса".

В авангарде борьбы с эпидемией выступало российское здравоохранение, и президент лично занимался вопросом дополнительных выплат врачам, чтобы повышение зарплаты коснулось каждого доктора, лечащего коронавирус. Эти деньги медики смогут получать еще два месяца.

"Борьба с эпидемией продолжается. Также, как напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных, – отметил президент. – Такое решение уже принято, а значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем, независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск".

"Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, – продолжил глава государства. – Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить еще на два месяца, то есть, до 15 сентября. И, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных".

Российская медицина выстояла, увеличив количество специализированных коек в клиниках и обеспечив врачей всем необходимым, но сейчас пора уже перестраивать отрасль обратно на мирные рельсы. На модернизацию выделено 500 миллиардов рублей, но есть и задачи, на которые необходимы средства помимо этих.

"Отдельно хочу остановиться на теме, которая выходит далеко за пределы сферы здравоохранения и является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь уже действуют соответствующие федеральные и региональные программы. Однако родителям порой не остается другой надежды, как помощь благотворительных фондов – или другого выхода нет, как самим собирать деньги на лечение через интернет, – отметил президент. – Я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто откликается искренне, искренне хочу вас поблагодарить, всех, кто старается помочь. Но здесь необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой".

Специально для этого Путин предлагает пересмотреть шкалу налогообложения, которая в России не менялась почти двадцать лет. Пришло время слегка увеличить налоговое бремя для богатых россиян, и именно эти деньги – около шестидесяти миллиардов рублей – целевыми траншами дополнительно направлять на лечение и реабилитацию детей.

"То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково по одной ставке в 13 процентов на первый взгляд выглядит даже несправедливо, однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась, причем увеличилась значительно, и эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно не при чем, – сказал Путин. – Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий сейчас появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных значимых для общества задач. В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год".

"Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, – подчеркнул Путин. – Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций".

Россия по рекомендациям эпидемиологов разработала и собственную стратегию борьбы с заболеванием, и беспрецедентную систему мер поддержки, причем, прежде всего, для населения. Помощь уже получили все семьи с детьми, и сейчас президент предлагает суммы, полученные от государства удвоить.

"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей, – заявил Путин. – Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно, дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все, в июле".

Семьям, в которых хотя бы один из родителей потерял работу, на каждого ребенка продолжат платить по три тысячи рублей еще два месяца. Путин уверен, что через поддержку миллионов российских семей как раз и удастся удержать на плаву отечественную экономику. Из этой серии как раз льготная ипотека – под 6,5 процента. Она непременно повлечет за собой рост жилищного строительства. Тем более, что президент сегодня увеличивает стоимость квартир, на покупку которых можно будет взять такой антикризисный кредит.

"Этой весной мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6 с половиной процентов. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, – сказал президент. – И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – московской, санкт-петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки".

На первом плане всегда должен оставаться человек – его жизнь, здоровье, благополучие. И эти новые меры поддержки, о которых говорил сегодня российский президент, помогут обществу адаптироваться, и выйти из кризиса безболезненно.