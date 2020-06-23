Ограбивших солиста Uma2rman злоумышленников задержали в Подмосковье

На юге Подмосковья задержали предполагаемых грабителей, которые, как полагают следователи, проникли в дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского.

Подозреваемых, как уточнил источник ТАСС, обнаружили в Московской области. По данным РЕН ТВ, это ранее судимые граждане Грузии Бадри Немсицверидзе, Валериани Купрашвили и Арчи Мелкадзе. В минувшее воскресенье они проникли не только в дом Кристовского в поселке "Эдем" под Химками, но и в коттеджи трех его соседей.

В доме музыканта они вскрыли сейф, на котором Владимир предусмотрительно оставил послание: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте свое время". Злоумышленники владельцу не поверили, но внутри обнаружили только два ружья, которые их не заинтересовали. В итоге дачу музыканта они покинули с украшениями на сумму порядка 250 тысяч рублей.