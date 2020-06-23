Два российских судна застряли в южнокорейском порту из-за коронавируса у экипажа

В южнокорейском порту Пусан коронавирус выявили у членов экипажей двух российских судов. На одном из них, рефрижераторе Ice Stream, который прибыл из Владивостока, заболели сразу 16 моряков. Сейчас власти Южной Кореи проводят тестирование всех, кто контактировал с россиянами. Нам удалось связаться с капитанами обоих судов. О чем они рассказали?

"Я капитан транспортного рефрижератора Ice Stream Сорокин Владимир Юрьевич. На данный момент я и часть экипажа в количестве 16 человек находимся на лечении от коронавируса", — сообщил капитан судна Ice Stream Владимир Сорокин.

В эксклюзивном интервью "Вестям" капитан из больничной палаты признался, что даже рад такому исходу. По его словам, первой тревогу забила российская компания-судовладелец. Она через российское генконсульство в Пусане запросила корейские власти срочно проверить команду.

"Если бы этого не сделала компания, и инфекция у нас вспыхнула бы в море на судне, то, скорее всего, закончилось бы все плачевно для многих членов экипажа. А так нам оказывают квалифицированную помощь. На судне в данный момент находятся пять членов экипажа. Они обеспечены продуктами, водой, топливом. То есть сейчас мы ждем окончания лечения", — прокомментировал Владимир Сорокин.

21 июня Ice Stream прибыл в Пусан с грузом морепродуктов из Владивостока. Там (это было неделю назад) из-за плохого самочувствия на берег сошел прежний капитан, которому в итоге поставили диагноз COVID-19. Каким образом вирус мог попасть на борт, установить, видимо, уже невозможно. Сейчас рядом с Ice Stream, на борту которого в карантине остаются пятеро членов команды, пришвартован другой, такой же российский рефрижератор Ice Crystal, принадлежащий тому же судовладельцу — камчатской компании "Риера флота". По итогам тестирования команды на судне тоже обнаружен коронавирус.

"По непонятной причине из 21 человека экипажа один оказался больным. Симптомов никаких не проявлялось ни у него, ни у членов экипажа", — рассказал капитан Ice Crystal Сергей Каргин.

Главное опасение южнокорейских властей заключается в том, чтобы инфекция не вышла за пределы порта.

"В настоящее время мы проверяем 176 человек, которые были в контакте с российским экипажем, среди них грузчики, сотрудники таможни, переводчики", — сообщил директор Национального института здоровья Гвон Чун Вук.

Такие локальные вспышки или кластеры заболевания возникают сейчас в разных частях Южной Кореи. В начале мая казалось, что распространение коронавируса в этой стране удалось остановить, однако в последнее время уже неоднократно случалось, что количество выявленных зараженных за сутки опять превышало число излечившихся.

Больше всего локальных очагов вспыхивает в Сеуле, в том числе среди посетителей ночных клубов и дискотек. Столичные власти сейчас всерьез говорят о возможном возвращении к обязательному соблюдению социальной дистанции и другим карантинным ограничениям.