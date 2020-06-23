Изощренные формы протеста: американцы требуют уничтожить статуи Христа

Не меньшее раздражение Трампа, чем книга Джона Болтона, сейчас вызывают и протесты афро-американцев. Тем более, что они уже вплотную подошли к Белому дому. Буквально на глазах американского лидера активисты разбили палаточный лагерь и даже попытались снести памятник президенту Джексону. Но пока Трамп угрожает демонстрантам тюрьмой, те неожиданно требуют уничтожить изображения Иисуса Христа как символ белого превосходства.

С почетного места голыми руками Эндрю Джексона не убрать. С цепями и канатами митингующие пришли в парк у Белого дома. Веревка на бронзовой шее седьмого президента США — крупного рабовладельца и сторонника выселения индейцев.

Отбить памятник у толпы полиция сможет быстро. Газ свое дело сделал. Им щедро поливают митингующих, те бегут, задыхающихся выносят товарищи. Забравшись повыше, один из вожаков заводит речь про революцию.

"Это не вечеринка! Я хочу, чтобы вы это поняли. Это *** революция!" – кричит женщина, призывая на баррикады.

Почту и телефон с телеграфом революционерам не нужны. Их связь через соцсети. Организованно баррикадируют улицы перед Белым домом. "Черного дома автономная зона" – называют они свой периметр. Такая территория без полиции уже несколько недель существует в Сиэтле. В Вашингтоне аббревиатура анархистов чернеет даже на церкви.

- BHAZ на церкви! Как это понимать?

- Я не уверен, что это вандализм. Похоже, что прямо сейчас начинается третья мировая!

В Белом доме к этому времени уже введен особый режим — Трамп внутри. Журналистов спешно эвакуировали из резиденции. За анархией на столичных улицах президент следит не по телевизору, все происходит под его окнами.

"Множество людей было арестовано в округе Колумбия за возмутительный вандализм по отношению к памятнику Эндрю Джексону в парке Лафайетт, а также за нанесение ущерба церкви Святого Иоанна. Десять лет тюрьмы согласно закону о сохранении мемориалов. Берегитесь!" – предупреждает Трамп через свой Twitter.

Протестующие или не читают его Twitter или просто не боятся. Пламя протеста разгорается быстро. Баррикады поджигают с разных сторон.

К горящим мусорным бакам кто-то вызвал пожарных. Они приехали из неподконтрольной демонстрантам части города.

На пожарных демонстранты покричали, но работать не мешали. Их главные недруги — полицейские. А еще баррикады в центре столицы — сигнал здешним политикам.

"Белое превосходство — вот в чем причина. Политики знают, что им не нужны перемены, чтобы оставить за собой эти теплые места. Мы здесь, чтобы объяснить им: если не будет перемен, они не будут работать политиками", — диктует свои требования улица.

Брать, похоже, будут измором. Палатки уже расставлены. Единомышленники подвозят экипировку и провиант.

"В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, они столкнутся с серьезной силой!" – вновь в Twiiter предупреждает Дональд Трамп.

В Ричмонде автономная зона утонула в облаке слезоточивого газа. Анархисты лишь попытались поставить баррикады, как полиция пустила в ход свой арсенал — резиновые пули одним, другим светошумовые гранаты.

В Миннеаполисе, где с убийства чернокожего и вспыхнул протест, полиции, как будто и нет больше. Уличные банды некому разнять. У них в центре города дуэли.

Возмущенные горожане не дают прохода полицейскому, который причастен к убийству Флойда, но отпущен под залог. Незаметно сбегать в магазин у бывшего патрульного не получилось.

- Вы приходите сюда как ни в чем не бывало, как будто не убивали человека.

- Я куплю то, что мне надо и уйду.

- Вы не должны сейчас ничего покупать, вы должны быть в тюрьме!

Боясь обвинений в превышении полномочий, полиция притихла и в Шарлотте. Там уже пора армии браться за дело — стреляют, как на войне.

В Нью-Йорке полиция не решается включить мигалки, машина просто проезжают мимо стреляющих друг в друга людей. Через пару минут они подорвут петардой бездомного.

В автономной зоне Сиэтла уже льется кровь. Есть и убитые, и тяжелораненые. Только с появлением жертв мэр-демократ Дуркан одумалась и начала хоть как-то противостоять погромщикам. Она возвращает полицию в район захваченный анархистами.

Новый день и новая цель чернокожих активистов. Иисус Христос им показался вызывающе белым и в нем усмотрели символ белого превосходства. Статуи с Христом тоже требуют сносить.