"Авангард" усилился одним из лучших бомбардиров АХЛ Буше

Пресс-служба клуба КХЛ "Авангард" объявила о переходе в команду американского нападающего Рида Буше. 26-летний форвард подписал соглашение с омичами, рассчитанное на один год.

"Этот нападающий обладает сильным и точным броском, он всегда нацелен на ворота, без сомнений идет в борьбу, – сообщил менеджер "Авангарда" Алексей Волков. – Мы рассчитываем, что Буше добавит нашей атаке остроты и эффективности, разумеется, не только в равных составах, но и в большинстве".

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с 26-летним американским форвардом Ридом Буше! https://t.co/1ZV0diAPjW pic.twitter.com/U36yqDULZC — ХК Авангард (@hcavangardomsk) June 23, 2020

В минувшем сезоне Буше выступал за "Ютика Кометс" в АХЛ, где стал вторым бомбардиром лиги, набрал в 53 матчах 67 очков – 34 шайбы и 33 передачи. Также играл за "Нью-Джерси", "Нэшвилл" и "Ванкувер" в НХЛ.

Рид в составе национальной сборной США стал победителем юниорского чемпионата мира-2011, который проходил в Германии.