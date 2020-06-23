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75 лет Победы 1 час назад

23 июня 202022:41 Дмитрий Кайстро

От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

От самого сердца: на Мамаевом кургане прошла генрепетиция концерта Победы

У подножия Родины-матери идет репетиция. За ней наблюдает Дмитрий Кайстро.

Концертов такой энергетики и эмоциональной силы, пожалуй, еще не было. У подножия символа народной доблести — монумента Родины-матери — прозвучат лучшие песни военных лет в исполнении самых любимых артистов страны.

"Сама музыка – это же целый пласт, это такая прелесть, это шедевры. И все это исполняют прекрасные артисты, хороший оркестр. И мы все здесь, и это состоится. Мы начинаем генеральную репетицию", — отмечает народный артист СССР, дирижер, художественный руководитель концерта Победы на Мамаевом кургане Юрий Башмет.

Маэстро Юрий Башмет — художественный руководитель проекта. Однако очень важно помнить — это народный концерт легендарных военных песен.

"Такое пиковое напряжение, вроде простые слова, вроде те же слова, которыми мы говорим, а чувства и эмоции вызывают совсем другие", — отмечает магию военных песен народный артист России Михаил Пореченков.

"Нельзя душевно, красиво, так чтобы это осталось на годы и десятилетия спеть, если это неправда. Потому что это правда, чистая правда из самой души, из сердца. Вот что такое военные песни", — поясняет народный артист России Сергей Гармаш.

Всенародно любимые артисты будут петь песни военных лет и читать фронтовые стихи. Концерт с нетерпением ждут зрители всех поколений и ветераны.

"Обязательно ждем эти великие песни, которые пели во время Великой Отечественной войны. Особенно это песня "Вставай, страна". Каждый вечер на вечерней проверке перед сном пели", — вспоминает ветеран войны, полковник в отставке Виктор Шестель.

Защитнику Сталинграда Евгению Куропаткову – 97 лет. Но несмотря на возраст, он принял решение прилететь на концерт в Волгограде из Москвы. Это его дань памяти однополчанам и всем победителям, с кем он шел по брусчатке Красной площади на историческом параде в 1945 году.

"Такое величие стояло. Люди, которые стояли там, фронтовики в основном большинство, они были герои настоящие", — отмечает участник обороны Сталинграда Евгений Куропатков.

Пронзительное звучание великих военных песен подчеркнут удивительные светотехнические эффекты и проникновенное исполнение.

"Я не могу это назвать даже концертом. Я считаю, что это некое действо. Это приношение тому, где мы сейчас находимся. Там похоронено 35 тысяч человек. Это не интертеймент, это не развлекалово. Это событие для всех нас", — подчеркивает главный режиссер, художник-постановщик концерта Победы на Мамаевом кургане Виктор Крамер.

Увидеть этот концерт нужно потому, что он абсолютно уникален. Такого в истории не было и точно никогда не будет. Это вдохновение. Слепок эпохи в годовщину Великой Победы.

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