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Парад победы
23 июня 202021:54 Михаил Федотов

В столичной "трешке" организовали подпольный роддом: куда собирались отправить детей

В столичной "трешке" организовали подпольный роддом: куда собирались отправить детей

Сотрудники прокуратуры и следственного комитета устанавливают личности родителей пятерых детей, которых во вторник, 23 июня, обнаружили в квартире на северо-востоке столицы. Самому старшему из них четыре месяца, младшему нет еще и недели. С ними находились только няни-китаянки. По одной из версий, обычная трешка могла быть базой по переправке за границу детей от суррогатных матерей. Почему о сомнительном бизнесе не подозревали соседи? Как себя чувствуют дети сейчас?

Спальный район на северо-востоке Москвы. На съемке камеры наблюдения видно, как из подъезда выходят полицейские и сотрудники службы опеки. На руках у каждого новорожденные — всего их пятеро. Их возраст — от нескольких дней до нескольких месяцев. Малышей обнаружили в одной из квартир без родителей.

Полицейские уже отвезли детей в больницу. Там им окажут всю необходимую медицинскую помощь. В квартире, в которой были обнаружены младенцы, продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах этого ЧП.

Малышей нашла патронажная сестра, которая пришла проверить грудничка. Вместе с ним она увидела еще четверых. В квартире — детские игрушки, памперсы, ванночки для купания. Следователи считают, что здесь был так называемый приют для суррогатных матерей. Оперативники обнаружили документы на русском и китайском языках.

"В квартире с детьми находились две взрослые женщины. Следователи столичного управления СК устанавливают родителей детей, а также все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", — прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

С детьми находились женщины — няни из Китая. Возможно, через них удастся выйти на настоящих родителей малышей. Консьерж дома рассказал, что квартиру вот уже три года снимали приезжие, но вели себя тихо, да и детского плача за это время никто из соседей ни разу не слышал.

— Их там человек десять жило. Может больше. У них не было кроватей, а были нары. Они носили палки и матрасы. Штук десять там стояло электрочайников. Ну не нужно одному человеку столько.

Соседка по лестничной клетке представить не могла, что в квартире был подпольный роддом. Она была знакома только с одной девушкой, студенткой из Китая лет 20-25. Соседка рассказала про нее: 

— Три недели назад мы встретили ее у подъезда. Я увидела, что у нее очень много детских покупок. Так как я сама мама, то обратила внимание, что она несла пачки памперсов, пеленок, продуктов детского питания. Я удивилась, потому что не видела у нее детей.

Сейчас новорожденные находятся в разных клиниках столицы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователям и органам опеки предстоит найти суррогатных и приемных родителей малышей.

"Прокуратура города Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также обеспечит надзорное сопровождение исполнения уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве", — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По предварительной версии, приемные родители находятся в Китае и не могут забрать детей, пока закрыты границы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту торговли людьми. Кому будет предъявлено обвинение, пока вопрос открытый.

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