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Поправки в Конституцию 58 минут назад

23 июня 202021:12 Алексей Петров

Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Никакого давления и вбросов: Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

Онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ стартует уже 25 июня. Заявки на участие в дистанционном волеизъявлении подали более 1,2 миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, около 70 тысяч проголосовали досрочно. Отслеживать все этапы голосования будут сотни наблюдателей. В ЦИКе убеждены, что процедура будет прозрачной и легитимной.

Никакого давления: ЦИК намерен исключить любую возможность навязать избирателям то или иное решение и обещает обеспечить сохранность бюллетеней, пока будет идти голосование.

"В присутствии наблюдателей все бюллетени помещаются из переносных или стационарных ящиков для голосования в сейф-пакеты, – рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. – При перемещении бюллетеней в пакет никому не разрешается трогать бюллетени руками. Этот пакет необходимо затем опечатать, проставить на нем подписи".

Помещения участковых комиссий будут охранять полиция и Росгвардия.

Центризбирком активно готовится к 1 июля. На этой видеостене будут выводиться результаты по каждому региону, а само голосование начинается послезавтра. Бюллетени – всего 108 с половиной миллионов – уже напечатаны и доставлены на участки. Российское гражданское общество намерено следить за голосованием крайне внимательно: зарегистрированы больше 350 тысяч наблюдателей.

"Количество людей у нас увеличивается каждый день. У нас где-то день-два... У нас через регионы идут наблюдатели. Мы это видим где-то в течение суток уже в Москве, – отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – И мы видим беспрецедентно большое число наших наблюдателей... То есть люди готовы находится на участках всё это время".

Следят за подготовкой и в Общественной палате, и в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, колоссальное внимание и в Госдуме. Из четырех думских фракций против поправок настроена только одна. Неожиданная позиция коммунистов, которые обычно выступают в защиту социальных гарантий, удивила коллег из ЛДПР.

"Какие поправки им не нравятся? Это же страшно! Индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда. То есть то, что они всегда предлагали, есть в поправках – так они против этого всего", – недоумевает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Между тем внимательно наблюдают за голосованием не только в нашей стране, но и из-за рубежа. И, судя по всему, готовы вмешаться. В Сети сегодня появились документы, явно свидетельствующие о подготовке провокаций и попытках вывести людей на улицы для дискредитации итогов. Разработана целая медиакампания с привычным арсеналом средств – баннерами и карикатурами в интернете.

В переписке, которая попала в руки журналистов, организаторы вброса обсуждают различные идеи. Например, разместить в Сети серию роликов о якобы провалах власти. Стоит за попыткой дискредитации организация "Открытая Россия", а также так называемая "Школа местного самоуправления". По данным журналистов, ее активисты прошли подготовку в США, оттуда же они получают и указания, и финансовую поддержку. Документы подтверждают связь с двумя американскими фондами. Ежемесячное финансирование – более 20 тысяч долларов. А вот это, похоже, отчет о проделанной работе и расписки о выдаче наличных денег. Средства поступали из разных источников – от польской НКО за организацию стажировок оппозиционных депутатов и от российского представительства одного из немецких фондов.

Но на общественное мнение в России такие кампании повлиять уже не успеют. Чем ближе голосование, тем выше интерес к нему. Стартовала горячая линия, организованная холдингом ВГТРК совместно с "Комсомольской правдой". Тысячи звонков. На вопросы отвечают политологи и общественные деятели.

– Индексация пенсий, там написано, регулярно или ежегодно?

– Имеется в виду, что если это выплаты, которые ежегодно пересчитываются, в частности, пенсии будут ежегодно в том числе и пересматриваться, – отвечает на вопрос сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас.

О растущем интересе к предстоящему голосованию говорят и эксперты Института социальных исследований. Положительное отношение к внесению поправок, по их данным, высказывают до 70 процентов россиян. Это подтверждает и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше 70 процентов респондентов сообщили о готовности голосовать и почти 54 процента точно собираются пойти на участки. За внесение поправок, по оценкам социологов, выскажутся почти две трети россиян.

В труднодоступных местах голосование уже началось – например, в отдаленных селах Чукотки, на берегу Берингова моря, а также в верховьях Енисея.

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