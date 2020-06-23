Российские IT-компании подорожали после предложения Путина снизить налоги

Котировки акций российских ИТ-компаний сегодня вечером резко пошли вверх на российских и зарубежных площадках. Причина - прозвучавшее в выступлении президента Владимира Путина предложение значительно снизить налоговую нагрузку на отрасль.

Так, курс акций "Яндекса" достигал своего исторического максимума на московской бирже - 3376 рублей за штуку. На момент закрытия торгов за одну бумагу поисковика давали 3331 рубль. Еще значительнее подорожали бумаги Mail.Ru Group - на Лондонской бирже они торгуются по 22,20 долларов, продемонстрировав рост почти на 10%. Правда, до исторического максимума ($44,6) котировки акций владельца "ВКонтакте" и "Одноклассников" пока не дотянули. Глобальные депозитарные расписки российского платёжного сервиса Qiwi также дорожают - на 1,69%.

Владимир Путин сегодня предложил провести налоговый маневр в ИТ-сфере, существенно понизив страховые взносы для работающих в отрасли компаний - с 14 до 7,6%. Для высокотехнологичных компаний, вынужденных конкурировать за ценных сотрудников с западными ИТ-гигантами, налоги с фонда оплаты труда являются одной из главных статей расходов. Президент предложил сделать это изменение бессрочным. Кроме того, в шесть с лишним раз - с 20 до 3% - и тоже бессрочно будет снижен для российских ИТ-компаний налог на прибыль.

Ранее СМИ писали, что подобные предложения для поддержки высокотехнологичной отрасли сформулировал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве предполагают, что подобная мера поможет российским ИТ-компаниям расти быстрее. А тем отечественным бизнесменам, кто предпочитает вести бизнес за рубежом, даст стимул перенести его в Россию и платить налоги здесь.