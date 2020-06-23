Чемпионат Англии. "Лестер" дома не смог обыграть "Брайтон"

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Лестер" на поле домашнего стадиона "Кинг Пауэр" сыграл вничью с командой "Брайтон". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0.

"Лестер" с 55 очками занимают третье место в турнирной таблице, а "Брайтон" расположились на 15-й строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре чемпионата Англии "лисы" 1 июня на выезде сыграют с "Эвертоном", а "чайки" днем ранее примут "Манчестер Юнайтед".