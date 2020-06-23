Гол Милика помог "Наполи" переиграть на выезде "Верону"

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" на поле стадиона "Марк-Антонио Бентегоди" в Вероне обыграл местную одноименную команду со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились поляк Аркадиуш Милик и мексиканец Ирвинг Лосано, забившие на 38-й и 90-й минутах соответственно.

"Наполи" довел победную серию в чемпионате до четырех матчей и с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Верона" расположилась на восьмой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.