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Стрельба на Ленинском проспекте 1 час назад

23 июня 202023:42 Андрей Караманов

Раненые на Ленинском проспекте полицейские идут на поправку

Раненые на Ленинском проспекте полицейские идут на поправку

Столичные полицейские, которые на Ленинском проспекте сумели задержать вооруженного преступника, близятся к выписке из больницы. Стражи порядка получили серьезные ранения, но сейчас к ним в палату уже пускают гостей.

Чтобы полностью восстановить силы, уйдет еще много времени: пока капитан полиции Сергей Крылов даже чашку чая поднимает со стола с легкой гримасой боли. Но и он, и его напарник, которые оказались в реанимации после того, как дали отпор вооруженному преступнику, уверенно идут на поправку. К ним даже пускают посетителей. В этот раз это заместитель начальника Главного управления МВД России по Москве Андрей Понорец и руководитель столичной Госавтоинспекции Юрий Дроганов.

"Такое впечатление, как будто вообще чувства страха не было, молодец просто! Молодцы, конечно. Личный состав весь переживал. Благодарим вас за службу и ждем быстрее в строй. От всего коллектива московской полиции – спасибо", — говорят посетители раненых правоохранителей.

Внезапное нападение на полицейских сняли очевидцы. Случайный прохожий без всяких очевидных причин открывает огонь из травматического пистолета, злоумышленник целит в старшего лейтенанта Алексея Пояркова. Тот в последний момент отступает за машину, а его напарник тем временем пытается разоружить нападающего. Сразу это сделать не удается, Сергей Крылов получает ранение в голову и падает на асфальт. Но тут Поярков открывает ответный огонь.

Оба полицейских тяжело ранены, но находят силы скрутить преступника, который все еще отчаянно сопротивляется, несмотря на то, что тоже трижды ранен в живот.

Позже выяснилось, что огонь по полицейским открыл 25-летний Ратмир Галаев, так называемый "золотой мальчик" — племянник бывшего регионального министра имущества. По некоторым данным, он принимал наркотики, а во время обыска у него дома нашли экстремистскую литературу. Допросить подозреваемого не удалось — он скончался в реанимации. Но расследование продолжается, а полицейских, которые его остановили, наградят.

Заместитель начальника ГУ МВД России по городу Москве Андрей Понорец сообщил: "Состояние их здоровья стабильное. Руководство Главного управления подготовило и направило наградные материалы на обоих сотрудников. Они представлены к награждению государственными наградами".

Теперь и о перестрелке, и о задержании Галаева можно услышать из уст непосредственных участников. "Шел мимо, начал стрелять ни с того ни с сего. А потом уже начал с ним бороться. Правда, когда он попал в меня, я уже не помню. Потом уже как крутили — уже так, смутно помню", вспоминает капитан полиции Сергей Крылов.

На вопрос о том, когда правоохранитель увидел, что в него стреляют, старший лейтенант полиции Алексей Поярков рассказал: "Когда он мне в голову нацелился и выстрелил. Я на улице стоял. Поворачиваю голову — вот он стоит, парень с бородкой, на меня смотрит. Смотрит и смотрит. Потом достает пистолет. Я чуть-чуть пригнулся, а если бы не пригнулся, он в глаз попал бы".

Врачам, которые спасли жизни раненным полицейским, от столичного главка МВД вручили благодарственную грамоту — за профессионализм и милосердие. Они в этой истории для полицейских тоже герои.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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