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24 июня 202000:43 Наталья Соловьёва

В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

В Москве расследуют два резонансных дела с участием несовершеннолетних детей

Пятеро младенцев, старшему из которых не исполнилось и полугода. В одной квартире без родителей и с непонятными документами. Сегодняшняя находка московской полиции, которая закончилась уголовным делом о торговле людьми. Новорожденных обнаружили во время проверки — они жили под присмотром двух женщин с неопределенным статусом.

А вот родили детей, судя по всему, суррогатные матери. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы о процедурах искусственного оплодотворения. Ну и важный момент — оформлены бумаги на русском и китайском языках. Так что, вероятно, младенцы предназначались для вывоза к заказчикам из Поднебесной.

При этом, ни владелец квартиры, ни другие жильцы даже не догадывались о том, что внутри обычной трёшки организованы импровизированные ясли. Собственно, ситуация вскрылась только благодаря бдительности медработника. Патронажная сестра во время визита заподозрила неладное.

Ну, а в другом резонансном деле, которое сейчас расследуется в Москве, детей спасли соседи. Пятеро несовершеннолетних оказались заперты в квартире собственной матерью, которая на несколько дней оставила их без еды.

Этот пустой холодильник теперь улика. Пятеро голодных детей просидели в закрытой квартире 3 дня. Звали на помощь. Соседи вызвали спасателей и полицию. Дверь пришлось вскрыть. Это то, что они увидели — квартира, практически без мебели и дети. Всех тут же отправили в больницу на обследование.

"Они находятся в центре семьи и детства департамента образования и соцзащиты, с ними работают психологи, сейчас ведется проверка, почему так получилось, что они были оставлены одни, и по результатам проверки будут сделаны выводы", — заявила Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребёнка в Москве.

Старшей девочке — 13, младшему мальчику всего полтора года. Семья стоит на учете, как неблагополучная. Известно, что мать нигде не работает, живет на пособия. О большом семействе соседи отзываются по-разному.

"Они поведения не очень хорошего, я с такими людьми не связываюсь", — говорит одна из соседок. "Мама всегда с детьми, вы знаете она молоденькая, заботливая мама, хорошая девочка, очень общительная, открытая. Вообще, у мамы очень открытые дети к общению", — возражает другая соседка.

По некоторым неподтвержденным данным, мать сама обращалась в органы опеки с просьбой забрать у нее одну из дочерей, которая, якобы плохо себя вела. Ей отказали. Но за семьей начали присматривать, и якобы, ничего подозрительного не находили.

"Семья состоит в отделе и комиссии по делам несовершеннолетних, мать ранее привлеклась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних", — отметила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы московской прокуратуры.

В этот раз мать уехала на дачу, как говорят, ремонтировать сгоревший дом. Полицейские пытались дозвониться до нее, но не смогли. А когда та вернулась, детей дома уже не было.

"Когда происходят такие вещи, невольно начинаешь думать о том, что наверняка это не впервые, наверняка мама позволяла оставлять детей одних, детей несовершеннолетних, дети оставлены в опасности или какие-то непредвиденные обстоятельства, хочется надеяться, что у нее все в порядке со здоровьем. И она сможет вернуться к детям и заботиться о них", — полагает Ольга Окунева, депутат Государственной Думы, комитет по вопросам семьи женщин и детей.

Следователи проверят на халатность сотрудников органов опеки. Кроме того, выяснят, нет ли у женщины ближайших родственников, а также, где отец или отцы этих детей. В ином случае они все могут оказаться в приемных семьях или детском доме.

"Надо разобраться, надо понять, что там происходит, должны включиться родственники, знакомые, должна включиться опека, проще всего — лишить родителей. Но потом очень трудно потом этим пятерым детям будет жить, восстанавливать свое психическое здоровье и выстраивать свои отношения с этим миром", — предостерегает Елена Морозова, детский клинический психолог, директор Центра психолого-педагогической поддержки семьи "Нелишние дети".

Однако уже велика вероятность, что мать лишат родительских прав. Хотя мера это — крайняя и непопулярная, ведь в первую очередь от такого наказания пострадают дети. Но уголовное дело по двум статьям может не оставить суду иного выбора.

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